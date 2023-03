Weinshow in Gmunden: Der beste Zweigelt kommt von Lukas Markowitsch

Gut gefärbt, kräftige, rubinrote Farbe mit violettem Schimmer. Im Alter wechselt die Farbe auf ein helles Ziegelrot. So wird Zweigelt in der Fachliteratur beschrieben. Besonders schön glänzt die Farbe im Carnuntum, dem Weinbaugebiet östlich von Wien. Zweigelt steht stellvertretend für den Aufstieg des Gebiets. 1992 wurde der Verein Rubin Carnuntum gegründet, heute eine der erfolgreichsten Gebietsmarken Österreich. Von Beginn an widmeten sich die Winzer dem Zweigelt. Anfangs galt die