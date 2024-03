Wein-Wissen: Nackt in Vöcklabruck

Nackt zu sein liegt im Trend. Zumindest was die Weine betrifft. Nackt bedeutet in diesem Sinne so viel wie ungeschminkt, naturbelassen und Handwerkskunst. Oder wie es der Winzer Thomas Hareter beschreibt: „Nix dazugeben, nix wegnehmen.“ Also ehrlich, authentisch, pur. Genau das wollen Christoph Hatheier, Betreiber der Genusskramerei, und Event-Gastronom Sebastian Malz mit der Messe „Naked“ am 5. und am 6. April im OKH Vöcklabruck vermitteln.