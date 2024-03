Wein-Wissen: Exklusiv und günstig

Größe sagt niemals etwas über Qualität aus. Das beste Beispiel ist das Traisental: Es zählt zu den kleinsten Weinbaugebieten in Österreich. Auch wenn vor mehreren Tausend Jahren Weinbau betrieben worden ist, besteht das Weinbaugebiet in dieser Form erst seit 1995 und ist somit eines der jüngsten in Österreich. Die Weinbautradition der Familie Miestinger aus Reichersdorf reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück.