Was sucht ein Veganer im Steaklokal?

Nina Till rührt mit ihrer Mutter in der Küche des Stiftskellers St. Florian um – mit einer Speisekarte, die zur Hälfte vegane Gerichte bietet.

Leicht fiel der Anruf nicht. Aber was tut man nicht alles für die Tochter, die sich seit jeher zum Geburtstag wünscht, im Kreise der Familie im Linzer Steakhouse ihre Alterung mit einem dicken Filetsteak, natürlich medium-rare, leichter zu verdauen. Also klopfte ich telefonisch beim Tempel der Fleischeslust an: "Ich würde gerne einen Tisch reservieren, fünf Personen, 18.30 Uhr.