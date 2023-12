Von Glühwein bis Grog: Der Geschmack von Weihnachten

Ein Christbaum ohne Kugeln und Engelshaar ist wie die Weihnachtszeit ohne passende Getränke: fad und enttäuschend. Spätestens, wenn die ersten Standler am Christkindlmarkt ihre Holzhütten öffnen, Bratwürstel brutzeln und die Märkte in aromatisches Flair hüllen, dann klingelt es bei den Genießern: also Handschuhe anziehen, Füße in warme Stiefel stecken und raus aus der warmen Stube. Rein ins winterliche Vergnügen. Denn kein Apfelpunsch, Glühwein oder auch Grog schmeckt besser als im Freien. Dazu