Wer in Linz über Tee spricht, landet im Gespräch unweigerlich bei Madame Wu in der Altstadt. Helen Wu eröffnete vor 15 Jahren ihr Geschäft und führte die Genießer in die facettenreiche Welt des Tees und der Teekultur ein. Nun geht Wu einen Schritt weiter und will, neben Tee, eine ihrer weiteren Leidenschaften vermitteln: die Welt der Gewürze und des Weins.