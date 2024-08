Steckerlfisch-Hitparade in Linz

Fisch in Altmünster: Was wäre der Traunsee ohne Fischer und Fische? Nur halb so schön und köstlich. In der Fischerbucht Altmünster (Fischerei Trawöger-Dorfner) kommen alle zusammen. Hier gibt es frische Saiblinge, Reinanken und natürlich echte Steckerlfische – ein Genuss für alle Fischfreunde.

Bild: VOLKER WEIHBOLD