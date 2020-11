So gesund! LASK-Spieler schwören auf diese Kekserl

"Die Energie-Kekse sind super einfach zu machen, sind ein idealer Energielieferant vor dem Sport und auch ein gesunder Snack für zwischendurch", sagt LASK-Ernährungsberater Thomas Dürhammer (26). Am vergangenen Wochenende hat er für "seine Spieler" bereits gebacken.

"Aufgrund der natürlichen Süße der Bananen kann man bei den Energie-Keksen gänzlich auf zusätzlichen Zucker verzichten. Das Geniale dran: Diese Kekserl versorgen einen nicht nur mit Energie, sondern auch mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen", sagt der Leondinger, der seit September beim LASK arbeitet und sich seither intensiv um die Ernährung der Spieler kümmert.

Der studierte Ernährungs- und Sportwissenschafter, der schon als Kind ein großer LASK-Fan war und quasi sein Hobby zum Beruf gemacht hat, erstellt maßgeschneiderte Ernährungspläne für jeden Spieler und vermisst die Körper der Spitzensportler.

"Wer viel trainiert, muss ganz besonders darauf achten, was er isst. Das wirkt sich umgehend auf die Leistung aus", sagt Dürhammer. In intensiven Trainingsphasen sei es wichtig, dass die Spieler viele Kohlenhydrate zu sich nehmen. "Am besten eignen sich hier Nudeln, Reis, Erdäpfel, Couscous oder Risotto."

In Regenerationsphasen sei hingegen eine proteinreiche Ernährung ideal, dazu zählen unter anderem alle Arten von Milchprodukten, Hülsenfrüchte, Soja, Nüsse, Linsen, Fisch und Fleisch.

In der Vorweihnachtszeit darf es natürlich auch einmal etwas Süßes sein, wie beispielsweise diese Kekserl, "die den Spielern wirklich gut geschmeckt haben".

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at