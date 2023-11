Sinnlich, ehrlich, köstlich: Vom Glück, selbst Käse zu machen

"Jahrelang habe ich die Zähne zusammengebissen, habe mir die Lippen angemalt und bin morgens ins Büro gegangen. Dort saß ich den ganzen Tag an einem Schreibtisch und heftete den Blick auf den Bildschirm." Das Arbeitsleben in einer Marketingagentur in Wien hat der gebürtigen Garstnerin Marlene Kelnreiter nie so richtig behagt. Ständig plagten sie Zweifel über die Sinnhaftigkeit ihres Berufes, der sich nur in Büroräumen abspielte, die sie als stickig und beengend empfand.