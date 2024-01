Salzkammergut 2024: Das Wirtshaus der Zukunft

Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen: Die Gastronomie steckt in turbulenten Zeiten. Wirte beklagen sich über gestiegene Kosten, ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld, aber vor allem über fehlenden Nachwuchs. Es hapert also oft an der Jugend. Doch warum um den heißen Brei herumreden, wieso fragt man sie nicht, was sie will und lässt sie anpacken? Sie könnte ja zeigen, wie ein Wirtshaus funktioniert, das die junge Generation motiviert. Und tatsächlich. Wenn man ihr den Raum gibt, sie aus