Restaurantkritik: Was steckt unter der spanischen Haube?

Vor zwei Jahren, mitten in der Coronazeit hat Liliana Alzesberger einen wahrlich mutigen Schritt gemacht und ein spanisches Lokal in der Linzer Innenstadt eröffnet. Heuer wurde die gebürtige Rumänin, die längere Zeit in Spanien gelebt hat, für den Mut und den Fleiß belohnt und darf sich mit einer Haube des Gault-Millau schmücken.