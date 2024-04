Restaurantkritik vom "22k": Fantastische Pizza mitten in Linz

Gehört hatten wir bereits mehrfach, dass vergangenen Herbst in der Tabakfabrik eine kleine Pizzeria namens 22k eröffnet hat, in der die italienische Teigspezialität sensationell schmecken soll. „Die besten Pizzen in der Stadt“, wird gemunkelt. Betreiber des Lokals sind Sebastian Rossbach und Marco Barth, die das Vier-Hauben-Restaurant „Rossbarth“ in der Linzer Klammstraße seit Jahren erfolgreich führen.