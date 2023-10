Restaurantkritik: Im Mühlviertel und auch ein bisserl in Italien

Ein scharfes Mühlviertler Lüftlein weht uns um die Ohren, nachdem wir uns am Marktplatz von Aigen-Schlägl eingeparkt haben. Ein kleiner Rundgang samt Abstecher in die bemerkenswerte, am Südende des Platzes angesiedelte, neogotische Pfarrkirche muss trotzdem sein, bevor wir es uns in der wohlig warmen Gaststube des zentral gelegenen Bärnsteinhofs gemütlich machen.