Mit seinem Freund Christoph Schmid hat Gastronom und Friseurmeister Peter Angerer einst zwei Jahre an seinem „konzeptlosen Konzept“ für ein Restaurant gearbeitet. Die Idee zum kurzen, prägnanten Namen hatte der Koch bei einem Mittagsschlaf. Was wie ein halblustiges Vorhaben klingt, ist in der Umsetzung sehr gelungen.