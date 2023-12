Restaurantkritik: Ein raffinierter Italiener

Wer das vor drei Jahren eröffnete Spinnerei- Design-Hotel an der Wiener Straße in Linz-Ebelsberg betritt, kann sich nach rechts wenden und einchecken. Oder der Besucher wendet sich, was sehr zu empfehlen ist, nach links und betritt das „Da Giulio“. Dort bieten Giulio und Lenka Di Virgilio mit ihrem Team ausgefuchste italienische Speisen in nobler, aber gemütlicher Clubatmosphäre an.