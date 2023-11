Restaurantkritik: Ehrliche Küche und ein guter Impuls für Linz

Einen Tisch zu ergattern, ist nicht so einfach. Es hat sich schnell herumgesprochen, dass es mit der Huberei im Linzer Zentrum ein neues Restaurant gibt, in dem gut und geradlinig gekocht wird. Entsprechend groß ist unsere Vorfreude.Wir starten mit einer Sellerie-Kartoffelschaumsuppe, die mit Parmesansoufflé und Trüffelpesto (13 Euro) angereichert wurde. Mollig warm schmiegt sich das Süppchen an den Gaumen, leider ist es für unseren Geschmack ein bisschen zu oberslastig.