Restaurant "Aroma" in Linz: So schmeckt Indien

Aroma heißt ein neues indisches Restaurant in der Salzburger Straße in Linz "Wir wollen hier Essen anbieten, das wirklich nach Indien schmeckt, sehr authentisch", schwärmt Inhaber Mahesh Phadatare bei unserem Besuch in dem Lokal, das er im Dezember des Vorjahres übernommen hat. Und so wurde aus der Gaststätte, die zuvor auf Balkan-Küche spezialisiert war, kurzerhand ein echter Inder. Verändert wurden Team und Speisekarte, die alle Stückerl spielt.