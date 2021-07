Was wurde schon über Nachhaltigkeit diskutiert und schwadroniert. Manche Firmen erkannten den Mehrwert und verwendeten in ihren geschönten PR-Prospekten den Begriff fast inflationär. Doch je mehr Unternehmen und Politiker an dem Begriff hobelten, umso mehr raubten sie ihm die inhaltliche Seele und desto belangloser wurde er. Nur kann die Nachhaltigkeit nichts dafür, wenn sie missbräuchlich verwendet wird.