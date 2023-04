Nachhaltig begeistert von der Wels-Reise zum Wanderkoch

Gemacht aus den Quitten aus dem Garten von der Mama." Sätze wie diese hört man derzeit überall in den feinsten Restaurants. Selten, dass man sie so glaubt, wie aus dem Mund von Christoph Hofinger, auch bekannt als Wanderkoch. Der 40-Jährige kocht zwischen Oktober und Juni an drei Tagen in der Woche im "Gfrasthaus", einem Kellerraum der ehemaligen Rahmenfabrik Nöfa in Wels auf – nur für Gäste und Gruppen, die im Vorhinein reserviert haben.