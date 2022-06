Eine Szenerie wie aus dem Tourismusprospekt: Die Sonne glitzert auf dem Traunsee, die Wolken stehen in sauberen weißen Türmchen am Himmel, Menschen in Dirndlkleidern und Radlerhosen flanieren lächelnd die Traunsteinstraße entlang.Das Ziel von manchen unter ihnen: „Das Traunstein“, neu eröffnetes Restaurant dort, wo früher im „Mediterraneo“ gespeist wurde.In Liegestühlen auf der Wiese nippen Ausflügler am Aperol Spritz, während an den Tischen gehobene Küche serviert wird.