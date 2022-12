So nett! Dieses kleine Wortspielchen ist der erste Gedanke, wenn man sich dem "La Sonett" am Graben in Gmunden nähert. In zentralster Lage versuchen zwei junge Menschen, französisches Flair in der Traunseestadt zu verbreiten. Über dem Bistro betreiben sie ein Boutiquehotel, an Touristen mangelt es in Gmunden bekanntlich nicht.