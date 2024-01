Fine Dining „AmGraben“ in Linz mit kleinen Schwächen

Das seit Sommer des Vorjahres geschlossene Lokal „LeBüsch“ in Linz wird jetzt von Michael Staybl, dem früheren Chef der Bergdiele in Leonding, und seiner Gattin Manuela geführt. Das Paar ist nach zehn Jahren in Kitzbühel nach Oberösterreich zurückgekehrt, um „AmGraben“ „Fine Dining“ zu bieten. Für das kulinarische Angebot im neuen Lokal ist Haubenkoch Mario Peschel verantwortlich, der schon in Kitzbühel für die Staybls aufkochte.