Ich betreibe unser Schlossgasthaus bereits in der vierten Generation und die fünfte steht schon in den Startlöchern", erzählt der Wirt Wolfgang Schweiger fröhlich. Es sei längst beschlossene Sache, dass seine Nichte, Tanja Schweiger, in einigen Jahren seine Nachfolge in den altehrwürdigen Gemäuern antreten wird. Mit ihr sei garantiert, dass in dem alten Schloss am höchsten Punkt der 1300-Einwohner-Gemeinde Arbing auch in Zukunft schön angerichtete Speisen in hoher Qualität auf den Tisch kommen.