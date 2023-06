Feine Hausmannskost am Waldesrand

Was tun, wenn am sonnigen Samstagnachmittag der Magen zu knurren beginnt, Hausfrau und Hausmann aber so gar keine Lust aufs Kochen verspüren?Rein ins Auto (oder rauf aufs Elektrorad) und auf zum Exenschläger in Urfahr. Von der Leonfeldner Straße abzweigend geht es zuerst die Pachmayrstraße und dann den Kühreiterweg hinauf und hinauf, bis man das idyllische Platzerl am Waldesrand schließlich erreicht hat.