Schartnerblick: Essen mit Ausblick auf die Schartner Obstgärten

Es war ziemlich mutig, als sich Kevin Kerschberger mitten in der Coronazeit 2021 dazu entschied, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und das ehemalige Café Kronberg in Scharten zu übernehmen. An einem der schönsten Aussichtsplätze in der Naturpark-Gemeinde hat sich sein Gasthof unter dem Namen „Schartnerblick“ seither sehr gut etabliert.