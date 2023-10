Essen mit Ausblick – auf dem Traunstein

Gott schütze uns vor Hagel, Sturm und Wind, und Liedern, die der Hansi Hinterseer singt.“ Mit diesem Spruch, der am hinteren Ende der Stube angebracht ist, zeigen Hüttenwirt Gerald Auinger und sein Team, dass sie Humor haben. Doch in der Gmundner Hütte, die in 1666 Metern Höhe auf dem Traunstein steht (Alpenverein, Sektion Gmunden), rennt nicht nur der Schmäh, sondern es wird auch Kochkunst in außergewöhnlicher Lage geboten.