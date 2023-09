Einfach essen im Wohlfühl-Ambiente

Willkommen im Wohnzimmer! Im L’Chaim nahe der Trauner Kreuzung in Pasching fühlt man sich schnell heimisch. Alles ist überschaubar: die gemütliche Ein-Raum-Gaststube in liebevollem Secondhand-Möbel-Design, der Außenbereich mit seiner einladenden Paletten-Loungegarnitur und den Tischen mit Namen wie London, New York oder Dubai – mitten im Gewerbegebiet. Und auch die Speisekarte.