Braugasthof Vitzthum in Uttendorf: Ein Wirtshaus, in dem man gerne sitzen bleibt

Wir wer’n schon a Platzerl finden. Wir haben nämlich Gansltage, und da ist ziemlich viel los“, heißt es freundlich am Telefon, als wir beim Vitzthum in Uttendorf reservieren. Wunderbar, wenn der Gast willkommen ist, auch wenn’s drawig ist. Der Traditions-Braugasthof in der Innviertler Marktgemeinde – die Brauerei wurde 1600 gegründet – ist einer jener urig-gemütlichen Gasthöfe, von denen man schon beim Eintreten denkt: „Solche sollt’s noch mehr geben.“ Warum?