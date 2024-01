Das MYC in Ried bietet Kulinarik auf hohem Niveau

Wie die unterirdischen Myzelnetzwerke von Pilzen die Netzwerke zwischen Lebewesen herstellen, ist das MYC ein Platz, der verbindet.“ So heißt es auf der Website des Restaurants MYC. David Gattringer und Karl Gramberger sind Betreiber und kulinarisch-kreative Köpfe des im August des Vorjahres eröffneten Restaurants in der neuen Team 7 Welt in Ried im Innkreis.