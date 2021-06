Ein Holz, ein Ball, ein Rasen und ein Loch. Draufschlagen und fertig. Natürlich kann man den Golfsport so sehen, vergisst dabei aber wesentliche Feinheiten des Spiels. Es ist wie in der Küche. Kochen ist auch nicht gleich kochen. Die einen sind zufrieden, wenn die Würstel nicht aufplatzen, andere können scheinbar alles. So wie Lukas Rumerstorfer und Christoph Brandstätter.