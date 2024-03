Ostern: Andere Länder, andere Spezialitäten

In Schweden ziehen Kinder als Osterhexen verkleidet von Haus zu Haus und sammeln Süßes.

Zu Ostern endet die Fastenzeit, nach christlichem Brauch darf endlich wieder geschlemmt werden. Mit einem üppigen Schmaus feiern wir die Auferstehung Jesu, das Frühlingserwachen, das Licht und das Leben. In ganz Europa gibt es zu diesem Anlass unterschiedliche Delikatessen. Während in Österreich Hefezopf, Osterschinken und Biskuitteig-Lämmchen verspeist werden, biegen sich die Tische in Schweden mit Fischgerichten und einem Auflauf namens "Janssons Versuchung".