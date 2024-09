Karpfen, der vernünftigste Fisch der Welt

„So gut isst OÖ“: Von Erdapfel bis Leinsamen, von Kraut bis Weintrauben, von Safran über Nüsse bis Rauna, von Ingwer und Birnen bis Süßkartoffel: All das und noch viel mehr hat Oberösterreich zu bieten. Einen wahren Schatz – nicht nur geschmacklich, sondern auch in Bezug auf die Nährstoffe und damit Wirkung auf Körper und Wohlbefinden. In unserer Serie „So gut isst Oberösterreich“ präsentieren wir heimisches Superfood. Diesmal geht es um den Karpfen. Wenn es