Es ist Kirschenzeit! Wie kaum ein anderes Obst wecken die Früchte Erinnerungen an unbeschwerte Sommertage und köstliche Kuchen von der Oma. "Der kühle Mai hat die Ernte zwar verzögert, jetzt haben die heimischen Früchte aber Hochsaison", sagt Heimo Strebl, Obstbaureferent der Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LKOÖ). Die Zahl der Anbauflächen habe in den vergangenen Jahren stark zugelegt, Hauptanbaugebiet in unserem Bundesland ist die Gegend um Scharten im Bezirk Eferding.