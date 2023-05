Von Südtirol bis Sizilien, von Sardinien bis in die Marken – in Italien wird gefühlt in jedem verträumten Eck Wein produziert. In 20 Weinanbaugebieten bewirtschaften die Winzer zirka 700.000 Hektar (in Österreich wird auf 45.000 Hektar Wein angebaut, Anmerkung). Circa 57 Prozent entfallen in Italien auf die Produktion von Rotwein.