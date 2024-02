Ich bin dann mal vegan - Lachs, Leberkäs & Steak, alles fake

Und, wie geht’s dir mit dem Vegansein? Geht dir schon was ab? Wie viel hast du schon abgenommen? So lauten die häufigsten Fragen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, seit mein auf drei Monate angesetztes Experiment öffentlich ist. Lesen Sie auch Teil 1 der Serie: Ich bin dann mal vegan [OÖNplus] Nun, ich kann nicht klagen. Die Furcht, jedem Böhnchen folgte ein Tönchen, hat sich in Luft aufgelöst. Für die abgelegte Fleischeslust finden sich pflanzliche Ersatzbefriedigungen. Der Steakentzug