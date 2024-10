Hoch die Häferl! Heute ist Tag des Kaffees

Die Österreicher trinken im Schnitt rund drei Häferl Kaffee täglich – was den Wachmacher zum beliebtesten Getränk noch vor Wasser und Bier macht. Das tägliche "Kaffeetscherl" schadet auch nicht. Im Gegenteil. "In Maßen genossen kann Kaffee sogar unsere Gesundheit fördern", sagt Diätologin Daniela Luger aus dem Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck anlässlich des internationalen Tags des Kaffees am heutigen 1. Oktober. "Bis zu vier Tassen Kaffee – das entspricht bis zu 400 Milligramm