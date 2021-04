Hausmannskost aus dem Dampfgarer

Der Dampfgarer hat sich binnen weniger Jahre zum Trend-Kochgerät entwickelt, das in kaum einer neu eingerichteten Küche fehlt. "Ich liebe das Kochen mit dem Dampfgarer, weil es so einfach ist", sagt Autorin und Ernährungsjournalistin Tanja Braune. Anders als beim Kochen im Topf werden die Gerichte hier durch Wasserdampf gar. Kartoffeln werden zum Beispiel geschält in ein gelochtes Alugefäß gelegt und sind nach rund 40 Minuten bei 100 Grad gar.