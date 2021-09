Früher hat man zum Frühstück Müsli mit Früchten und Haferflocken gegessen, heute genießt man "Overnight Oats". Gemeint ist in beiden Fällen dasselbe: Haferflocken werden über Nacht in Milch oder anderer Flüssigkeit eingeweicht, am Morgen nach Belieben mit frischen und getrockneten Früchten vermischt, fertig! Aber egal, wie man dieses Gericht nennt, es ist nicht nur im Trend, sondern auch äußerst gesund, wie mittlerweile vielfach wissenschaftlich belegt ist.