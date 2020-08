Wer ausschließlich im Supermarkt einkauft, denkt bei Paprika wahrscheinlich des Öfteren an eine Ampel. Also an Rot, Gelb und Grün gemeinsam in einer Verpackung. "Dabei gibt’s bei diesem Lebensmittel eine weitaus größere Vielfalt – und zwar nicht nur farblich. Hier reicht die Palette von Orange bis Lila", sagt Ernährungsexpertin Katrin Fischer von der Landwirtschaftskammer in Linz.