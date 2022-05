Bunt und süß – am Muttertag dürfen Konditoren zeigen, was sie draufhaben. Muttertagstorten sind in vielen Familien ein unverzichtbarer Teil des Familienfestes. "Das hat Tradition, das hat sich im Laufe der Jahre nicht verändert. Rund 1000 Stück verkaufen wir pro Jahr", sagt Konditormeister Leo Jindrak von der gleichnamigen Linzer Konditorei. Der Trend entwickelte sich allerdings in den vergangenen Jahren zu kleineren Größen – wurden früher pro Torte zwölf Stücke herausgeschnitten,