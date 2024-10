Die Süßkartoffel, das kulinarische Wunderwerk

Erdäpfelliebhaber müssen jetzt stark sein. Jede Hoffnung, dass es neben mehligen und speckigen Kartoffeln mit Süßkartoffeln eine dritte schmackhafte Kategorie bei den Erdäpfeln gibt, löst sich in den folgenden Zeilen in Luft auf. Denn auch wenn es der Name vermuten lässt: Eine Süßkartoffel ist ebenso wenig eine Kartoffel, wie eine Spitzmaus keine Maus und ein Walfisch kein Fisch ist – nur um einen Vergleich aus dem Tierreich zu ziehen. Aber zurück zur Botanik.