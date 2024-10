Der Paprika, das Kraftpaket

OÖN-Serie "So gut isst Oberösterreich": Von Erdapfel bis Leinsamen, von Kraut bis Weintrauben, von Safran über Nüsse bis Rauna: All das und noch viel mehr hat Oberösterreich zu bieten. Einen wahren Schatz – nicht nur geschmacklich, sondern auch in Bezug auf die Nährstoffe und damit Wirkung auf Körper und Wohlbefinden. Diesmal geht es um den Paprika: Es heißt, das Auge isst mit. Beim Paprika trifft das in jedem Fall zu: Von grün, gelb, orange, rot bis hin zu violett, braun und schwarz,