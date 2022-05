Es ist ziemlich exklusiv, was in der Linzerie lachsrosa in den Gläsern funkelt. „Viele Gäste lassen dafür sogar Rosé-Champagner stehen“, sagt Gastronom Peter Schörgendorfer. Denn es ist Rosé-Wein Cotes de Provence des französischen Schloss-Weingutes Miraval der Hollywood-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt, der im Lokal Le Jardin des 39-Jährigen Gastronomen auf der Karte steht. Und dies in einer exklusiven, personalisierten Sonderabfüllung mit Le Jardin-Schriftzug.