Das Ostermenü mit Lamm

Ostern ist traditionell ein Versteckspiel. In Traunkirchen verhält sich die Sache mit der Suche allerdings anders. Die Dichte an außergewöhnlichen Restaurants ist so hoch, man muss nicht lange die Winkel durchkämmen, um vorzüglich speisen zu können. Eines von den sehr guten Restaurants ist das "’s Paul" in Traunkirchen, direkt beim Bahnhof gelegen und somit bester Stützpunkt für alle Genießer, die mit dem Zug anreisen möchten. Das dazugehörige Apartmenthotel ’s Mitterndorf mit Traunsteinblick