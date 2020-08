Klimaleugner können sich die Zukunft schön trinken. Aber spätestens beim Wein sollten sie nüchtern werden. Laut dem Fachblatt "Proceedings of the National Academy of Sciences" steht dem Weinbau eine heiße Zeit bevor. Neben prognostizierten Temperaturanstiegen, Wetterextremen und Schädlingen ändert sich auch der Weinbau. Weltweit schrumpfen die Gebiete, sofern nicht mit angepassten Rebsorten gegengesteuert wird.