Chinesische Hausmannskost mit "Ameisen auf dem Baum"

Acht Schätze, Chop Suey oder Ameisen auf dem Baum prägten jahrzehntelang die chinesischen Menükarten in Österreich. Mein Favorit waren stets die Ameisen auf dem Baum. Der Name erheiterte mich, die Präsentation auf heißen Platten war faszinierend, zudem schmeckte es vorzüglich – und so war es wenig verwunderlich, dass sich die Ameisen ganz schnell und ganz oben in meiner Essenshitparade festsetzten.