Der Anpfiff für die Fußball-Europameisterschaft 2024 erfolgt in einer Woche. Doch bevor am 14. Juni in Deutschland die ersten Pässe gespielt, Tore geschossen und Freudentränen verdrückt werden, ist es Zeit, das beliebteste Anlassgetränk unter die Lupe zu nehmen.Die OÖN stellen Favoriten vor, die während des Spiels, in der Vor- und in der Nachbesprechung nicht fehlen dürfen.