Aus der Bärenkälte Russlands in die sengende Hitze der Sahara und über den Atlantik nach New York verschlug es einen jungen Linzer kriegsgefangenen Soldaten im Mai 1943 als Baumwoll-Erntehelfer in die Südstaaten der USA. Dort wurden ihm in den Lagern demokratische Werte beigebracht, zugleich erlebte der Oberösterreicher den Alltagsrassismus und die Diskriminierung afroamerikanischer Feldarbeiter.