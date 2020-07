"Ich war schon einmal in New York!", sagte Alois Steininger oft beim Stammtisch – den Namen der Metropole sprach er Deutsch aus, mit hörbarem W. Korrekturversuche seiner Tochter Martha, die mittlerweile im Nachnamen Wirth heißt, interessierten ihn wenig. "Bei mir heißt das so!"

"Dass ein Tischlermeister nach New York kommt, war damals eben einfach eine Besonderheit", sagt Wirth. Ihr Vater, der 1910 als in Bad Zell zur Welt kam, war im Zweiten Weltkrieg bei der Luftwaffe. Um den Jahreswechsel 1944/45 wurde er beim Rückzug der deutschen Armee in der Nähe von Luxemburg in Kämpfe verwickelt und schwer verwundet in einem Graben zurückgelassen. Seiner Familie in Österreich wurde gemeldet, dass er am 4. Jänner 1945 im Kampf gefallen sei.

Tatsächlich wurde Steininger laut seinen eigenen Schilderungen von amerikanischen Soldaten gefunden und zuerst in ein Lazarett, dann per Schiff in die Vereinigten Staaten, in den Bundesstaat Mississippi, gebracht. Vor Kriegsende transportierten die USA noch einige hundertausend Gefangene in Lager in Nordamerika, nach Kriegsende war das schon allein wegen der Menge nicht mehr möglich. Steininger blieb bis 1946 in Amerika. Die Heimreise trat er per Schiff an – von New York aus.

Er stand am eigenen Grab

Seine Tochter Martha Wirth erinnert sich noch an seine Heimkehr – wie so viele Kinder fürchtete sie sich, damals sechs Jahre alt, vor dem unbekannten Mann in schwarzer Kluft. "Das hat sich aber schnell gelegt, er war ein außerordentlich guter Vater", sagt die heute 80-Jährige. Das traditionelle Birkenkreuz, das man zu Steiningers Gedenken am Friedhof errichtet hatte, holte er selbst und verbrannte es. Er fand eine Stelle bei der Tischlerei Waneck in Linz und blieb dort bis zu seiner Pensionierung.

In seiner Heimatgemeinde Bad Zell baute er ein Haus für sich und seine Familie. Am 18. Jänner 1994, 49 Jahre und zwei Wochen nach der Falschmeldung über seinen vermeintlichen Tod, starb Alois Steininger im 84. Lebensjahr. Seine Geschichte schrieb Horst Hametner in seinem Buch "In jenen Tagen, Anekdoten, Fakten und Geschichten aus Zell bei Zellhof" nieder.

Steininger überlebte die Falschmeldung fast 50 Jahre.

Bilder und Erinnerungen

Haben auch Sie Bilder, Anekdoten und Erinnerungen aus dem Jahr 1945 und der Zeit des Wiederaufbaus? Dann lassen Sie uns diese bitte zukommen. Per Mail an damals@nachrichten.at oder auch per Post an OÖNachrichten, Promenade 23, 4020 Linz – Kennwort Stunde Null.

