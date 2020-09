"Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als die ersten Soldaten in einem Konvoi in Mauerkirchen einmarschiert sind. Es war ein sehr heißer Tag", sagt Theresia Burggassner. Sie war neun Jahre alt, als sich Anfang Mai 1945 das Leben in dem kleinen Innviertler Dorf Mauerkirchen schlagartig änderte. Unmittelbar nach dem Zusammenbruch das NS-Regimes war im Raum Mauerkirchen-Uttendorf ein Großteil der 6. deutschen Armee zusammengezogen worden, um hier ein riesiges Entlassungslager zu